Mercato Inter - Pochettino gela i nerazzurri sul futuro del suo giocatore

Jan Vertonghen, stando alle voci recenti di mercato, sarebbe finito in orbita Inter. A commentare l'ipotetico addio del centrale belga al Tottenham è stato Mauricio Pochettino, tecnico del club londinese.



L'ex allenatore dell'Espanyol gela così i nerazzurri, dichiarando in conferenza stampa la sua volontà di trattenere lo stopper degli Spurs:



"Questo è un accordo tra il club e lui e il suo agente. Vedremo cosa succede perché ci sono sempre due parti diverse in tutte le offerte.



Penso che Jan sia sempre stato una parte importante del mio progetto e delle mie decisioni nel calcio. Quella sensazione non cambierà.