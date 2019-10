Mercato Inter, pista Ibrahimovic? Il punto su come stanno le cose

Negli ultimi giorni è circolata con insistenza la notizia circa il possibile ritorno in nerazzurro di Zlatan Ibrahimovic. Oggi Tuttosport ha fatto il punto della situazione, ribadendo come la pista al momento non sia percorribile.

Lo svedese non scalda gli animi, e la società, come espresso da Marotta nel pre partita di Sassuolo Inter, ha lasciato intendere che i rinforzi arriveranno se si presenteranno occasioni.

Ma comunque a centrocampo. Il reparto offensivo, stando alle ultime indicazioni, non dovrebbe essere rinforzato, anche perché in vista di gennaio dovrebbe tornare Sanchez.