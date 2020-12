Mercato Inter - Pinamonti in partenza: due club di Serie A provano il colpo

Archiviata la pratica Nainggolan, per il quale manca solo l'ufficialità del suo trasferimento in prestito fino a giugno al Cagliari, in casa Inter continua l'opera si sfoltimento della rosa. Nella lista dei partenti c'è anche Andrea Pinamonti, che probabilmente cambierà casacca il prossimo mese per mettere minuti nelle gambe e continuare il suo percorso di crescita.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il canterano nerazzurro piace molto a Parma e Benevento, due club in cui potrebbe ritagliarsi un posto da titolare. Impossibile ipotizzare al momento una cessione a titolo definitivo, in quanto l'attaccante percepisce uno stipendio da due milioni netti. L'Inter però sembra intenzionata a favorire la cessione in prestito del giocatore pagando parte del suo ingaggio.

Al momento il Parma sembra in vantaggio nella corsa a Pinamonti, questo perché nel discorso potrebbe rientrare anche Gervinho, per il quale Antonio Conte stravede. Attenzione però al Benevento di Pippo Inzaghi, che stravede per l'ex primavera nerazzurro.