Mercato Inter, Pinamonti all'Empoli sblocca l'operazione Keita

MERCATO INTER - Andrea Pinamonti sarebbe molto vicino al trasferimento all'Empoli. Secondo quanto raccontato da Sportmediaset, il club toscano avrebbe superato il Cagliari e starebbe trattando con i nerazzurri la formula dell'operazione. Molto probabile che si vada per un prestito, ma bisognerà trovare l'accordo per l'ingaggio. Il calciatore percepisce uno stipendio da 2 milioni di euro, cifra assolutamente insostenibile per i budget del club allenato da Andreazzoli.

La partenza del giocatore ex Frosinone dovrebbe essere fondamentale per sbloccare l'arrivo di Keita Balde. Il ritorno del senegalese, che ha avuto già il consenso di Simone Inzaghi, garantirà sia a Lautaro Martinez che a Romelu Lukaku di tirare il fiato in molte occasioni. L'ex Lazio è in grado di giocare sia da prima punta che da seconda punta. Inoltre, trattasi di un'operazione al risparmio per la società nerazzurra perché il classe 1995 ha il contratto in scadenza con il Monaco nel 2022. Situazione che costringe il club del Principato ad accettare anche un'offerta di circa 7-8 milioni di euro.

Si potrebbe optare anche per un prestito con diritto di riscatto ma, in tal caso, l'attaccante dovrebbe accettare un rinnovo contrattuale di almeno un altro anno per rendere possibile la formula. Il suo agente, Federico Pastorello, ha già parlato con i dirigenti milanesi nelle scorse settimane, ricevendo segnali molto positivi sulla riuscita dell'operazione. Anche l'ingaggio di Keita dovrebbe essere alla portata delle disponibilità economiche dell'Inter, che dovrebbe offrirgli in contratto tra i 2 e i 3 milioni di euro all'anno. L'attaccante sotto la guida di Inzaghi alla Lazio ha anche raggiunto il record di reti segnate nella massima serie del campionato italiano.