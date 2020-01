Mercato Inter, piazzato un altro colpo in entrata: visite mediche imminenti

Moses-Inter: ci siamo. L'accordo col Fenerbahce è stato trovato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore sarebbe atteso a Milano nelle prossime ore per le visite mediche. Via libera anche da parte del Chelsea (squadra detentrice del cartellino).



A lanciare la notizia dell'imminente arrivo del giocatore è il famoso cronista di calciomercato Alfredo Pedullà. L'Inter va ad irrobustire il suo reparto, con l'approdo dell'esterno che potrebbe persino avvenire nella giornata di domani.



Salvo clamorosi colpi di scena si tratterebbe del secondo colpo in entrata per i nerazzurri sulle fasce: dopo l'arrivo di Ashley Young ecco quindi un'altra pedina per il mosaico tattico di Conte.