Mercato Inter: piace Vignato, ma la concorrenza è folta

Le prestazioni di Emanuel Vignato, fantasista del Chievo classe 2000, non sono passate inosservate. Su di lui ci sarebbe l'Inter, ma non solo. Così riferisce il portale "calciomercato.com": "Dribbling, tiro, rapidità d’esecuzione e un feeling il gol non indifferente. Ingredienti che fanno di Vignato un talento in vetrina. L'Inter gli posato gli occhi addosso da diversi mesi ma non è l'unica in Italia. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Bologna e Genoa sono fortemente interessate e pronte a forumulare un'offerta importante per strapparlo al Chievo Verona. C'è un retroscena di mercato legato anche al Milan: anche Leonardo ha preso informazioni su questo esterno capace di giocare anche sulla trequarti. Un sondaggio che non è ancora sfociato in una vera e propria trattativa ma non è da escludere che i rossoneri, una volta chiarite le posizioni dirigenziali, possano rifarsi sotto".

Sul giocatore della squadra di Di Carlo ci sarebbero inoltre gli spagnoli del Valencia. Il Chievo lo valuterebbe attorno ai 6 milioni di euro.