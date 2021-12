Mercato Inter, Perisic tarda a rinnovare? Si studia un'alternativa

Il mercato di gennaio si avvicina e l'Inter non vuole farsi trovare impreparata.

In Via della Liberazione il messaggio è chiaro: bisogna mettere Simone Inzaghi nelle condizioni di poter lottare fino alla fine per la conquista del titolo. Una volontà che passerà, appunto, anche dalla sessione di mercato invernale. Sotto questo punto di vista nessuno si aspetta chissà quale rivoluzione, anche perché i nerazzurri sono un gruppo rodato e coeso che non necessita di stravolgimenti.

Eppure, nonostante ciò, c'è ancora qualcuno che non sa se prolungare il proprio contratto con l'Inter o meno. Si tratta di Ivan Perisic, esterno che quest'anno partita dopo partita si conferma sempre tra i migliori dei suoi ma che non ha ancora deciso cosa fare nel futuro prossimo. Il contratto che lo lega ai nerazzurri scadrà il prossimo 30 giugno e la distanza per trovare un nuovo accordo è ancora notevole. Dal canto proprio, i dirigenti interisti hanno come priorità quella di riconfermare il croato (anche perché Inzaghi stravede per lui e vorrebbe poter contare su di lui il più possibile).

Qualora però non si dovesse riuscire a raggiungere un accordo con Perisic, il duo formato dall'AD Giuseppe Marotta e dal DS Piero Ausilio si fionderebbe su un calciatore seguito per diverse sessioni di mercato. Si tratta di Filip Kostic, di proprietà dell'Eintracht Francoforte e con un contratto in scadenza a giugno 2023. Quello del serbo (seguito anche dalla Lazio) è un profilo che stuzzica parecchio, e la scadenza di contratto che si avvicina sempre più potrebbe permettere all'Inter di intavolare una trattativa sulla base di circa 10 milioni di euro con il giocatore che si vedrebbe pervenire un'offerta di ingaggio da 2.5 milioni di euro a stagione.