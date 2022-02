Mercato Inter, Perisic rinnova? La rivelazione di Biasin

Mercato Inter, Fabrizio Biasin parla del contratto di Perisic.

L'esterno croato, come altri compagni di squadra, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e la dirigenza ha fatto sapere di avere intenzione di rinnovare il contratto del giocatore che ritiene un elemento fondamentale per la costruzione della rosa delle stagioni a venire. Per questo, il giornalista di Libero molto esperto delle cose di casa Inter, Fabrizio Biasin, ha rivelato un'indiscrezione in merito alla situazione rinnovo che potrebbe prendere piede seriamente.

Infatti, come riportato sul proprio profilo Twitter, ci sarebbe stato già un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage del giocatore che hanno manifestato, entrambe, l'idea di venirsi incontro e trovare una soluzione per il rinnovo, soprattutto viste le pressioni di Simone Inzaghi che ha anche avanzato l'idea di farlo giocare sulla corsia di destra, con Robin Gosens su quella opposta. Non solo, ma questo è indicativo della strategia della dirigenza nerazzurra sul prossimo mercato.

Infatti, in viale della Liberazione, vogliono costruire una squadra che abbia una squadra titolare forte, ma delle riserve che possano essere all'altezza dei titolari e garantire un rendimento alto e una enorme affidabilità in campo. Insomma, l'Inter programma il futuro non solo per quanto riguarda nuovi innesti in estate, ma anche con i rinnovi di quei giocatori che hanno dimostrato di essere importanti e che hanno aiutato la squadra a vincere lo scorso campionato e la Supercoppa Italiana, sperando di poter arrivare in fondo anche in questo campionato e in Coppa Italia, dove tra l'Inter e la finale c'è la doppia sfida contro il Milan.