Mercato Inter, Perisic non rinnova: quante occasioni sul taccuino di Marotta

Mercato Inter: Ivan Perisic non rinnoverà il proprio contratto con i nerazzurri.

Secondo quanto riportato questa mattina da parte del quotidiano sportivo Tuttosport, l'esterno sinistro croato vedrà spirare il proprio rapporto con la squadra nerazzurra alla scadenza del suo contratto, il 30 giugno del 2022. Questione di età, certo, ma anche di un ingaggio, oggi di 5 milioni di euro netti a stagione, che va contro la nuova politica gestionale dell'Inter. Ecco perchè Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già in attività per poter fare in modo di trovare un sostituto adeguato all'esterno. E ci sono tanti nomi sul taccuino della dirigenza, che potrebbero fare al caso dell'Inter per la prossima stagione.

Il sogno, se i nerazzurri potessero spendere cifre maggiori, è sempre quello di Robin Gosens dell'Atalanta, ma un suo eventuale ingaggio sembra, ad oggi, assai improbabile. Ecco che allora si presentano delle occasioni molto interessanti come quella di Bansebaini del Borussia Monchengladbach, come Caio Enrique del Monaco, come Alfonso Pedraza del Villareal e come il sogno mai svanito di Filip Kostic, che già era stato cercato nel corso della scorsa sessione estiva di mercato.

Ma se questi sono giocatori affermati, ecco che la ricerca spazia anche attraverso giovani del nostro campionato e d campionati esteri e non solo della massima serie: un nome che intriga molto è quello di Andrea Cambiaso del Genoa, giocatore che al suo esordio in Serie A sta facendo molto bene. Interessa molto anche Simone Bastoni dello Spezia, in una stagione in cui sta mostrando ancora tutti i suoi progressi. C'è anche l'olandese Wijndal che potrebbe essere una grande soluzione, visto che è uno dei migliori giovani del suo ruolo, mentre da non trascurare anche le opzioni Borna Sosa e Carlo Augusto.

Insomma, una soluzione andrà trovata e i nomi che interessano sono davvero tanti. Per un Ivan Perisic che lascerà l'Inter, ci sarà da trovare un giocatore che possa fare altrettanto bene. Perchè stavolta, viste le scarse finanze, non si possono più sbagliare i calciatori da acquistare.