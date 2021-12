Mercato Inter, Perisic nel mirino di una inglese: la dirigenza corre ai ripari

Mercato Inter: Antonio Conte in pressing per portare Ivan Perisic al Tottenham.

L'ex tecnico nerazzurro, da qualche settimana sulla panchina degli Spurs, vuole ambire a vincere qualcosa anche in questa sua nuova esperienza inglese e per farlo a deciso di puntare alcuni dei suoi fedelissimi ed è per questo che, secondo quanto riportato da parte del sito tematico Calciomercato.com, vorrebbe con sè a Londra l'esterno croato dei nerazzurri, rendendo il Tottenham una squadra con più giocatori abituati a vincere e a lottare per grandi traguardi.

Come sappiamo oramai da settimane, infatti, Perisic ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2022 e proprio quando sembrava che il suo addio fosse certo è arrivata una sua apertura alla possibilità del rinnovo di contratto, con la società nerazzurra che non vuole farsi sfuggire l'occasione per fare quantomeno un tentativo, sotto la spinta anche di Simone Inzaghi, dopo le prestazioni che lo stanno confermando come uno dei migliori esterni sinistri del campionato di Serie A.

Vedremo se saranno solo delle schermaglie di mercato oppure se ci sarà una vera e propria trattativa per l'acquisto a parametro zero. Quel che è certo è che l'Inter non vuole farsi scappare facilmente un giocatore che è diventato tra i più forti nella propria rosa e tra i più decisivi, cosa dimostrata ampiamente anche in Champions League, nella partita da dentro o fuori contro lo Shakhtar Donetsk, vinta per 2-0. Conte ci prova, l'Inter vuole vederci chiaro. Intanto Perisic si gode il suo percorso e prenderà la sua decisione definitiva con tutta la calma del mondo.