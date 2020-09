Mercato Inter, Perisic e Joao Mario le prossime due uscite?

Come detto anche dal d.s. nerazzurro Piero Ausilio qualche giorno fa in un'intervista a Sky Sport, l'Inter per spendere deve prima incassare. Lo può fare soprattutto vendendo i giocatori in esubero rientranti dai prestiti. Due su tutti: Perisic e J. Mario.

Il croato è di nuovo molto desiderato al Bayern dal tecnico dei bavaresi Flick che ha confermato la volontà dei campioni d'Europa di riavere a disposizione Perisic con queste parole: "Ha fatto grandi cose durante la Final-Eight".

Il centrocampista portoghese, invece, è di rientro dal prestito alla Lokomotiv Mosca ed è ora in cerca di una nuova destinazione. Il Benfica sembra la squadra più interessata e vorrebbe riportarlo in Portogallo, però nessuna offerta è ancora arrivata alla società nerazzurra.

Nel caso queste due trattative andassero in porto, il mercato dell'Inter potrebbe sbloccarsi anche in entrata per quanto riguarda gli investimenti, per puntellare la rosa ed accontentare le richieste di Antonio Conte.