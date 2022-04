Mercato Inter, Perisic e il futuro: il croato ha una priorità in caso di addio

Mercato Inter, Ivan Perisic tratta il rinnovo con la società nerazzurra.

L'esterno croato, oramai dalla scorsa stagione, si sta rivelando essere uno dei punti di forza della squadra nerazzurra ed il suo contratto spirerà il prossimo 30 giugno. L'Inter ed il giocatore si incontreranno presto per parlare del rinnovo per le prossime stagione, come già fatto nelle passate settimane, quando la quadra non era stata trovata, ma la società nerazzurra, se vorrà davvero trattenerlo, dovrà fare uno sforza verso il giocatore così come è vero anche il contrario, lato Perisic.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano all'interno del suo Podacast 'The Here We Go', la priorità di entrambe le parti è quella di venirsi incontro e di trovare una quadra. Ma nel caso in cui non si dovesse arrivare ad una quadra, ecco che qualunque offerta proveniente dalla Bundesliga, verrebbe rifiutata dal giocatore che avrebbe chiuso questa pagina. Se, invece, dovesse arrivare qualche offerta dalla Premier League, ecco che allora il giocatore potrebbe davvero pensarci sopra, visto che non ha mai nascosto di voler fare un'esperienza in Inghilterra.

Una trattativa che l'Inter vuole portare a termine, per consentire alla rosa nerazzurra di avere delle alternative di livello elevatissimo sulla corsia sinistra, come proprio Perisic e Robin Gosens. Vedremo se si riuscirà a trovare l'accordo sia dal punto di vista economico che da quello della durata del contratto, ma di sicuro già il fatto di volersi venire incontro è una ottima parte di partenza. I tifosi nerazzurri attendono e vogliono una felice conclusione della trattativa, Marotta e Ausilio lavorano per arrivare a realizzare tutto questo.