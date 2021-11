Mercato Inter: Perisic e Dimarco rinnovano? La situazione dei due esterni

Mercato Inter: sono tempi caldi per i rinnovi di Perisic e Dimarco.

Dopo i prolungamenti ufficiali di Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez – leggi qui la notizia completa – e di Nicolò Barella – ecco qui la notizia dell’ufficialità -, l’Inter punta a blindare tutti i suoi big che hanno portato, nella passata stagione, alla vittoria del diciannovesimo scudetto. In attesa di capire su che basi verrà impostata la trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic, in questi giorni si sta riflettendo molto anche su altri due prolungamenti, ovvero quelli di Ivan Perisic e Federico Dimarco.

I due si sono rivelati due pedine di fondamentale importanza per Simone Inzaghi in questa prima fase di stagione, ma la loro situazione contrattuale è differente e per diversi motivi. Per l’esterno croato, che ha vede il suo rapporto con l’Inter spirare il 30 giugno del 2022, la società nerazzurra non ha fretta di intavolare una trattativa, tanto che le parti stanno prendendo tempo, perché se non dovesse arrivare un’offerta interessante da parte di un’altra squadra estera, allo Perisic potrebbe pensare di rimanere. Ovviamente, andranno ridiscusse le cifre, visto che, per l'età del giocatore, l'Inter ritiene troppo alto lo stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione.

Differente è il caso di Federico Dimarco che ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2023, e vorrebbe rinnovare con l’Inter, con un aumento dell’ingaggio, dal momento che percepisce 600 mila euro, ma la quadra ancora non è stata trovata vista l’alta richiesta dell’esterno che non coincide con quella avanzata dalla società. Vedremo, dunque, nelle prossime settimane quale sarà l’indirizzo di queste trattative e se, effettivamente, si arriverà ad una quadra definitiva.