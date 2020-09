Mercato Inter, Perisic e Brozovic al Bayern per dare l'assalto a Kantè?

Una volta punti fermi dell'Inter, ora merce per fare cassa. Non esiste più all'Inter quella colonia croata, protagonista del Mondiale 2018. Lì Brozovic, ma soprattutto Perisic, erano stati fondamentali per trascinare la nazionale croata in finale e ad un passo dalla conquista della Coppa del Mondo. Ivan e Marcelo, inoltre, erano al centro dell'Inter. Due anni dopo è tutto diverso.

Perisic già lo scorso anno è stato ceduto in prestito al Bayern perchè non giudicato adatto interprete del modulo contiano. Prestito al Bayern finito, riscatto fissato a fine maggio per 20 milioni non avvenuto, con i tedeschi che hanno chiesto uno sconto all'Inter per la situazione Covid e per gli infortuni che hanno caratterizzato la prima parte di stagione dell'esterno. Riscatto che così sembrava molto difficile da potersi svolgere, poi però le ottime prestazioni di Perisic nelle Finals di Champions hanno convinto il tecnico Flick e la società bavarese ad operare il riscatto. All'Inter sono stati offerti 12 milioni, la società nerazzurra ne richiede 15. Si tratta.

Marcelo Brozovic ad inzio stagione era il fulcro del gioco interista, salvo poi calare molto a livello di prestazioni e non convincere più del tutto Conte che lo ha messo nella lista dei sacrificabili per fare cassa. Marcelo Brozovic piace al Bayern, il quale però ha un reparto di centrocampo molto intasato enon può fare operazioni senza uscite (Thiago Alcantara e Javi Martinez su tutti). L'Inter vuole fare cassa con questi due giocatori per andare all'assalto del pupillo di Conte, quel N'Golo Kantè che tanto bene ha fatto al Chelsea con il tecnico salentino.

Esiste, quindi, un'alta probabilità che i due amici Perisic e Brozovic, tornino a condividere anche lo spogliatoio del club oltre che quello della nazionale. Da vedere se sarà quello del Bayern o di nuovo quello dell'Inter. Nel secondo caso Perisic andrebbe a ricoprire il ruolo di quarta punta nell'attacco nerazzurro, mentre restasse Brozovic in mezzo al campo, dovrebbe uscire qualcun altro.