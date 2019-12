Mercato Inter - Perin al Genoa. L'agente di Radu: "Parlerò con Ionut"

L'agente di Ionut Radu, Oscar Damiani, ha parlato microfoni di Radio Sportiva. Il procuratore del portiere di proprietà dell'Inter ha espresso le proprie perplessità in merito all'acquisto di Mattia Perin da parte del Genoa. I liguri avevano trovato nel giovane portiere un punto di riferimento, sicuramente uno dei più positivi in questi primi mesi di campionato.

"Sto andando a parlare con lui per capire quale sia la situazione dopo l'arrivo di Perin. Per me, a prescindere dal caso specifico, è sempre un errore mettere in competenza i portieri. Vedremo quello che accadrà a gennaio, il mercato è lungo. E' un ragazzo molto forte caratterialmente, può superare anche questo problema. Certo che il portiere non mi sembra il primo problema del Genoa...".