Mercato Inter, perchè è saltato il ritorno di Moses all'Inter?

Victor Moses è un fedelissimo di Conte e il suo ritorno all'Inter è stato molto vicino nelle ultime ore di mercato. Al Chelsea il nigeriano è fuori rosa, e Antonio Conte avrebbe gradito un suo ritorno all'Inter a condizioni economiche molto vantaggiose, quindi prestito dai Blues. Lo stesso Moses avrebbe gradito, ma poi tutto è sfumato.

L'affare è saltato causa la permanenza di Radja Nainggolan, destinato al Cagliari ma poi anche lui sfumato. Questo ha fatto pensare all'Inter di non addensare ulteriormente la propria rosa, peraltro in un settore, quello di esterno, dove ci sono già Hakimi, Perisic e Ashley Young. In quel ruolo, poi, possono adattarsi anche D'Ambrosio e Darmian.

Moses non resterà comunque a Londra da separato in casa, non aspetterà gennaio per avere una nuova occasione all'Inter: andrà allo Spartak Mosca, perchè in Russia il mercato è ancora aperto. Sono già state programmate le visite mediche con il club della capitale russa.