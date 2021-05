Mercato Inter, per Wijnaldum si fionda anche il Bayern Monaco

Quello di Georginio Wijnaldum sarà un nome che, per quanto concerne i possibili colpi a parametro zero, infiammerà la prossima sessione di mercato estiva. Il centrocampista ha già fatto sapere che non rinnoverà il proprio contratto con il Liverpool in scadenza il prossimo 30 giugno.

Dunque, nonostante con i Reds abbia vinto una Champions League ed una Premier League da assoluto protagonista, Wijnaldum è già alla ricerca di un nuovo club. Dal canto suo l'Inter tramite il proprio AD Beppe Marotta sonda il terreno per il classe 1990 ormai da mesi.

Eppure, secondo l'emittente tedesca Sport1, per la corsa al giocatore si sarebbe aggiunto anche il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann. Più defilato, invece, il Barcellona che nel frattempo si sta aggiudicando sia Sergio Aguero che Memphis Depay.