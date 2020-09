Mercato Inter, per Skriniar si fa avanti il Psg. Ancora però nessuna offerta

L'Inter, prima di affondare sui nomi che Conte chiede, Kantè su tutti, vuole vendere e fare cassa con gli esuberi rientranti dai prestiti e con i giocatori in rosa che non fanno più parte del progetto tecnico di Antonio Conte. Uno di questi è Milan Skriniar. Sorprende moltissimo dire questo, ma il difensore slovacco, nell'ultima stagione, ha visto calare in modo importante il suo rendimento, che non è stato più all'altezza di quello delle due stagioni precedenti.

Skriniar non si è mai adattato alla difesa a tre di Conte. Nè a sinistra, nè quando è stato messo più a suo agio come centrale di destra. Sempre lento, macchinoso e in difficoltà quando era richiesto di uscire con la palla da dietro e accompagnare l'azione. Motivo per cui, dopo una serie di brutte prestazioni, Conte lo ha accantonato nelle gerarchie facendolo finire in panchina nella fase finale del campionato e per tutta l'Europa League.

La società nerazzurra, però, sa bene il valore calcistico del ragazzo quanto è alto, motivo per cui non vuole "svenderlo" ma ottenere una cifra interessante da poter reinvestire. Si è parlato molto di un possibile scambio con il centrocampista francese del Tottenham, Tanguy Ndombele. Ora su di lui ci sarebbe il Psg, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il club parigino non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale ma il ds Leonardo ha cominciato a sondare il terreno con qualche intermediario.

Il Psg è alla ricerca di un difensore di spessore dopo la partenza di Thiago Silva e Skriniar, per età e qualità, è l'identikit che fa al caso del club di Neymar e Mbappè.