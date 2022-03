Mercato Inter, per Scamacca spunta un'altra pretendente italiana

Il mercato dell'Inter passa da Gianluca Scamacca.

L'attaccante attualmente di proprietà del Sassuolo, per quanto riguarda i possibili colpi in avanti, è attualmente in cima alla lista della spesa del duo formato dal DS Piero Ausilio e dall'AD Giuseppe Marotta. I 12 gol messi a segno durante questo campionato stanno mettendo il classe 1999 nella strada giusta per meritarsi la maglia di un top club, e l'Inter in questo momento è davanti a tutti. Dall'editoriale per Tuttomercatoweb di Niccolò Ceccarini però, si apprende che per l'ex Genoa potrebbe inserirsi anche il Milan.

I rossoneri, consapevoli che i cugini interisti si sono presentati alla porta del Sassuolo con largo anticipo, vogliono timidamente ostacolare le negoziazioni anche in virtù di un ringiovanimento del reparto offensivo (vedi le carte d'identità di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud). Sempre Ceccarini però, ha rimarcato il vantaggio dell'Inter con i rossoneri che avrebbero vita più facile sondando il terreno per Divock Origi del Liverpool e Andrea Belotti del Torino (entrambi in scadenza di contratto e quindi decisamente più accessibili da un punto di vista economico).

Marotta dunque continua i colloqui col DS neroverde Giovanni Carnevali, grande amico suo che valuta Scamacca 40 milioni di euro. Per quanto concerne Romelu Lukaku, il suo ritorno a Milano in questo momento resta solo un sogno che potrebbe concretizzarsi solo se il Chelsea dovesse convincersi a cedere in prestito un giocatore acquistato pochi mesi fa per 115 milioni di euro. Capitolo Sebastien Haller: l'Ajax lo valuta 35 milioni di euro ma nonostante i numeri che lo vedono tra i migliori attaccanti europei del momento, l'Inter non sembra essere tentata da tale nome.