Mercato Inter, per rinforzare la rosa si punta ancora sui profili azzurri

Da quando in dirigenza si è insediato Beppe Marotta e sulla panchina si è seduto Antonio Conte, nella Milano nerazzurra sembrano avere le idee chiare: ripartire con un progetto serio, ambizioso e che abbia come protagonisti molti talenti italiani.

A prova di ciò, parlano gli investimenti per circa 80 milioni per arrivare a Nicolò Barella, Stefano Sensi e Cristiano Biraghi (quest'ultimi due ancora da riscattare ufficialmente). Inoltre, la riconferma dei vari Danilo D'Ambrosio, Roberto Gagliardini, Antonio Candreva e Matteo Politano insieme alla fiducia riposta in Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Sebastiano Esposito sono un fattore su cui il tecnico pugliese ha fatto particolarmente leva.

Oggi la situazione è la medesima, con il Corriere dello Sport che in orbita Inter ha accostato addirittura altri quattro nomi "nostrani". Si tratta dei fiorentini Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli e dei bresciani Sandro Tonali e Andrea Cistana.