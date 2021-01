Mercato Inter, per Pinamonti pista estera a sorpresa

Saranno giorni molto caotici, quelli del mese di gennaio, per quanto riguarda il mercato di riparazione dell'Inter. In viale della Liberazione, la coppia Marotta-Ausilio, è chiamata agli straordinari per regalare ad Antonio Conte un paio di pedine che possano far puntare i nerazzurri allo scudetto, mantenendo un equilibrio di bilancio che, vista la crisi economica causata dal Covid, è bene tenere sempre in primo piano.

Il diktat arrivato dal presidente, Steven Zhang, è stato quello di non effettuare investimenti, ma di regolarsi con quanto si potrà racimolare dalle cessioni di alcuni calciatori considerati in esubero. Tra questi, in lista partenti, ci sono Eriksen, Vecino ed il giovane Andrea Pinamonti. Proprio per quanto riguarda il centravanti italiano, nei giorni scorsi, ci sono sta gli interessamenti da parte di Benevento, Parma e Verona. Ma una nuova pretendente ha bussato alla porta della società milanese.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'Entraicht Francoforte sarebbe interessata ad avere l'arciere di Cles per l'attacco e potrebbe imbastire una trattativa con l'Inter. La dirigenza nerazzurra, rimane cauta, sapendo che le uscite programmate saranno molto difficili da concretizzare e che senza esse, la rosa rimarrà com'è. Per questo, per il reparto avanzato, prima di puntare sugli obiettivi Gervinho o Pellè, è il caso di effettuare delle uscite.