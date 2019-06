Mercato Inter: per Lukaku inserimento sorprendente e pericoloso

Romelo Lukaku secondo le indiscrezioni di molti addetti ai lavori avrebbe già un accordo con l'Inter, il posto di attaccante centrale nello schieramento disegnato da Antonio Conte dovrebbe essere il suo. La società nerazzurra prosegue da tempo a trattare con lo United per trovare la formula giusta che soddisfi tutte le parti in causa.

Oggi però arriva da oltremanica una notizia che potrebbe rimettere tutto in discussione. Secondo il Sun la Juventus si sarebbe inserita di prepotenza nella trattativa per per il centravanti della nazionale belga. I bianconeri potrebbero rivelarsi concorrenti temibilissimi vista la disponibilità a mettere sul mercato contropartite di livello come Mandzukic e Higuain, oltre alle disponibilità economiche non da poco. Un' unica osservazione : l'eventuale arrivo Lukaku comporterebbe per Sarri la necessità di spostare nuovamente Cristiano Ronaldo in un ruolo diverso da quello di prima punta. Come la prenderebbe il 5 volte pallone d'oro?