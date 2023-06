Mercato Inter, per l’attacco si pensa ad una pista inedita. Ed è ancora sfida al Milan

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/06/2023

Mercato Inter, per l’attacco si punta ad una pista inedita. Dopo l’acquisto a sorpresa di Marcus Thuram, per cui il giorno buono per l’annuncio e le visite potrebbe essere martedì, la società nerazzurra deve già guardare avanti per capire quale altro attaccante aggiungere alla rosa di Simone Inzaghi. Si sa come l’allenatore piacentino, nelle sue volontà, ha solo il nome di Romelu Lukaku nella sua testa.

Il Chelsea, però, proprietaria del cartellino dell’attaccante belga, non ha intenzione, almeno fino a questo momento, di aprire alla formula del prestito, e vorrebbe una squadra che pagasse il cartellino. Sono arrivate per Lukaku delle offerte molto interessanti dall’Arabia Saudita, ma ad oggi, Big Rom, vede solo il nerazzurro e ha intenzione di rifiutare tutto quello che arriverà alla porta del Chelsea.

Di conseguenza, in questo momento, si è arrivati ad una sorta di muro contro muro tra i blues ed il calciatore. Intanto, la società di viale della Liberazione, non disponendo del denaro necessario per acquistare Lukaku, comincia a guardarsi intorno e proprio oggi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è emerso un nome del tutto inedito rispetto a quelli fatti fino a questo momento.

Si tratta di Alvaro Morata, attaccante classe 1992, di proprietà dell’Atletico Madrid, che vede il suo contratto con i colchoneros spirare il 30 giugno del 2024. Potrebbe, dunque, rappresentare un’occasione grossa per Marotta e Ausilio che sonderanno il terreno. Sull’ex Juventus, però, c’è anche il Milan, che dopo la beffa avuta per Marcus Thuram, è alla ricerca di una punta con certe caratteristiche.