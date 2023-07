Mercato Inter, per l’attacco c’è un giocatore che sta scalando posizioni: presto l’offerta?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/07/2023

Mercato Inter, per l’attacco si fa avanti con forza una nuova candidatura. Sono ore di mercato frenetiche e decisive quelle che si stanno vivendo in viale della Liberazione. La società nerazzurra, infatti, in queste ore, sta cercando di comprendere quali possano essere i profili migliori per completare la propria rosa in vista dell’inizio della prossima stagione. Uno dei reparti che deve essere sicuramente completato è quello dell’attacco.

Dopo l’arrivo di Marcus Thuram e l’addio definitivo all’ipotesi Lukaku, la dirigenza nerazzurra sta vagliando una serie di nomi che possano essere utili alla causa di Inzaghi. In questi giorni, infatti, tanti sono stati i giocatori su cui si sono richieste informazioni, da Balogun a Morata, fino a Taremi e Scamacca, si stanno cercando di capire quali saranno le condizioni migliori.

Intanto, però, una candidatura sta avanzando con forza e la dirigenza potrebbe davvero presentare un’offerta. Secondo quanto riportato dal giornalista di Relevo, Matteo Moretto, attraverso il proprio profilo Twitter, la società nerazzurra starebbe pensando in maniera molto seria a Beto dell’Udinese. Chissà che la pista che porta al portoghese non sia davvero quella definitiva.

Al momento sono ipotesi o timidi interessi. Beto è un giocatore che è sempre piaciuto e che potrebbe davvero tornare in auge. Non resta che aspettare le prossime ore per capire se ci sarà una reale trattativa.