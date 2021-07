Mercato Inter, per la fascia sinistra il nome buono può venire dal Porto

La fascia sinistra dell'Inter potrebbe subire un restyling nel corso di questa sessione di mercato, con Ivan Perisic e Federico Dimarco non certi di rimanere in maglia nerazzurra a fronte di eventuali offerte allettanti che potrebbero presentarsi per entrambi. Ecco che, allora, l'Inter starebbe puntando alcuni esterni sinistri per non farsi trovare impreparata.

Secondo quanto riportato da parte de Il Corriere dello Sport, la società nerazzurra starebbe pensando al giovane talento del Porto classe 1997, Luis Diaz, che con la maglia della Colombia, quest'anno, ha fatto grandi cose in Coppa America, rivelandosi un giocatore veramente molto valido per i cafeteros.

Ipotesi e suggestioni di mercato per l'Inter che si avvia ad iniziare la sua stagione. Intanto la dirigenza è decisa a farsi trovare pronta in caso di eventuali opportunità di mercato anche per la fascia sinistra.