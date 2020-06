Mercato Inter, per la fascia destra si punta Bellerin dell'Arsenal

Procede senza sosta la caccia ad un nuovo esterno da parte dell'Inter. Le lacune sulle fasce, ormai evidenti da più di una stagione, vanno colmate. Di questo ne sono convinti anche Piero Ausilio e Beppe Marotta, al lavoro per portare a Milano qualcuno in grado di ricoprire quel ruolo in maniera positiva.

Sotto questo punto di vista piace molto Hector Bellerin, rapidissimo esterno in forza all'Arsenal che piace molto ad Antonio Conte proprio per le sue doti atletiche.

Secondo il Mirror il club di Via della Liberazione sembra intenzionato a farci un pensierino, ma i Gunners sono stati chiari: per liberare lo spagnolo occorre un assegno non inferiore ai 30 milioni di euro.