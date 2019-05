Mercato Inter, per la fascia destra si prepara l'assalto ad un "azzurro"

Cantieri aperti in casa Inter per quanto concerne il mercato. Oltre ai nomi noti per centrocampo e attacco (Barella e Lukaku su tutti), gli addetti ai lavori nerazzurri stanno lavorando per mettere a punto la difesa.

Dopo l'ingaggio di Godìn infatti, insieme le certe riconferme di De Vrij e Skriniar, con Hysaj del Napoli si punterà a rinforzare la fascia difensiva. Visti i non riscatti di Cedric e Vrsaljko dunque, i rimpiazzi per i nerazzurri saranno necessari.

L'albanese è un profilo che piace, ma resta ancora da capire quanto il club azzurro deciderà di valutare il cartellino del difensore classe 1994.