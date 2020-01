Mercato Inter, per l'estate Mino Raiola propone un colpo a sorpresa

Nonostante sia in corso la sessione di mercato invernale, all'Inter iniziano ad arrivare le prime proposte per eventuali acquisti estivi. Si tratta di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che in Campania quest'anno sta vivendo una stagione tutt'altro che esaltante.

L'ex Pescara infatti, da agosto ad ora vanta solo tre gol e un assist. Un bottino piuttosto magro per un calciatore come lui abituato ad andare ogni anno in doppia cifra.

A spingerlo lontano dalla maglia azzurra in direzione di quella nerazzurra però, ci sarebbe Mino Raiola. Il potente agente all'interno della propria scuderia ha proprio anche Insigne, e secondo il Corriere dello Sport la prossima estate il n°24 partenopeo verrà proposto proprio al club di Viale della Liberazione.