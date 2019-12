Mercato Inter, per l'erede di Lautaro c'è la concorrenza dello United

I 28 gol messi a segno in 22 partite in questa prima parte di stagione (di cui 8 in Champions League), fanno di Erling Braut Haaland uno degli attaccanti più richiesti del momento. Il centravanti del Salisburgo infatti, sembrerebbe essere finito in cima alla lista della spesa del Manchester United.

I Red Devils dopo la cessione di Romelu Lukaku all'Inter non hanno mai rimpiazzato il belga, e ingaggiare l'attaccante diciannovenne potrebbe essere la mossa giusta per spazzare via il malcontento dei propri supporters. Il tecnico dello United Ole Gunnar Solskjaer inoltre sta muovendosi in prima linea per anticipare la concorrenza.

Tale notizia dunque, non farà di certo piacere a chi come l'Inter vedrebbe in Haaland l'erede perfetto di Lautaro Martinez, quest'ultimo sempre più in orbita Barcellona.