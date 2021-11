Mercato Inter, per l'attacco si pesca in Serie A: derby per il gioiello

Mercato Inter: derby con il Milan per arrivare a Gianluca Scamacca.

L’attaccante del Sassuolo, quest’anno titolare nella squadra neroverde, è da tempo uno dei pallini dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta che avrebbe intenzione di imbastire una trattativa per portarlo a Milano fin dal mercato di gennaio – leggi qui le ultime sulla valutazione dell’attaccante classe 1999 – per dare avvio al diktat di ringiovanimento della rosa e di abbassamento del monte ingaggi ordinato dal presidente Steven Zhang, vista la situazione dei conti della società che vede il bilancio con un passivo di 245,6 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, l’Inter vorrebbe provare a proporre al Sassuolo un prestito con diritto di riscatto per prelevare l’attaccante. Ma su di lui, ci sarebbe anche la concorrenza tutta meneghina da parte del Milan, che già nello scorso gennaio, quando Scamacca militava in prestito al Genoa, aveva provato a prelevarlo, ma la valutazione da 40 milioni di euro aveva fermato tutto e reso impossibile una trattativa, riportando poi a giugno l'attaccante in Emilia e a farne l'attaccante titolare dopo la partenza di Ciccio Caputo, destinazione Sampdoria.

Ma per quanto riguarda l’Inter, quello di Scamacca, non è l’unico nome fatto per il reparto offensivo in vista del mercato di gennaio. Infatti, secondo quanto filtra da viale della Liberazione, ci sono anche altri nomi che interessano la dirigenza, come quello di Marcus Thuram, che era stato cercato già la scorsa estate, ma un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per due mesi, ne ha impedito il trasferimento, facendo virare i nerazzurri su Joaquin Correa – leggi qui la situazione dell’attaccante francese.