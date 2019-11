Mercato Inter, per l'attacco si pensa ad un ritorno. Politano nell'affare?

L'Inter, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbe pensando, per rinforzare il reparto offensivo, a far rientrare alla base un giocatore ceduto in estate.

Si tratta di Andrea Pinamonti, che è stato sacrificato per realizzare una plusvalenza ma che piace molto a Conte (il tecnico lo avrebbe voluto in ritiro). Il giovane attaccante potrebbe rientrare alla base e nell'affare potrebbe rientrare Politano.

L'ex Sassuolo sta trovando sempre meno spazio. Conte non lo considera particolarmente utile nel suo 3-5-2, ragione per la quale potrebbe essere ceduto.