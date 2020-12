Mercato Inter, per l'attacco Conte punta sul "piano G"

Le manovre di mercato in casa Inter inizieranno a breve, per poter consegnare ad Antonio Conte quei giocatori funzionali alla sua idea di calcio. I tasselli di cui bisogna la rosa nerazzurra sono una punta esperta, un centrocampista e, forse, un esterno a sinistra se dovesse partire Perisic per un'offerta congrua.

Per il reparto avanzato, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico leccese vorrebbe puntare su quello che è stato definito il "piano G", ovvero Gervinho, attualmente in forza al Parma.

Per arrivare alla punta ivoriana, l'Inter avrebbe in mente di proporre il giovane Andrea Pinamonti, giocatore su cui Conte non ha mai veramente puntato, concedendogli pochissimi stralci, uno dei quali proprio contro il Parma di Gervinho.