Mercato Inter - Per Insigne spunta la pista estera: una big su di lui

L'Inter continua a guardarsi intorno alla ricerca di un attaccante che, insieme a Edin Dzeko, dovrebbe completare il reparto offensivo dopo la cessione al Chelsea di Romelu Lukaku. Se per il bosniaco manca ormai solo l'ufficialità, è ancora tutto da definire il profilo del secondo attaccante da regalare a Simone Inzaghi, e il ventaglio delle opzioni sembra allargarsi ogni giorno che passa.

L'ultimo entrato in questo vortice di nome è il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, il cui contratto con i partenopei andrà in scadenza il prossimo giugno. Le trattative per il rinnovo del giocatore stanno vivendo una fase di stallo, ed è anche per questo che il giocatore si sta guardando intorno per sondare le possibili pretendenti. Lo stesso Napoli preferirebbe cedere il giocatore in questa finestra di mercato, onde evitare di perderlo a zero nella prossima stagione.

Quest'ultimo scenario sembrerebbe interessare particolarmente l'Atletico Madrid che, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, starebbe pensando di tesserare a zero il campione d'Europa il prossimo anno. Per il giocatore sarebbe pronto anche un ricco aumento di ingaggio rispetto a quanto percepito in questo momento al Napoli. Al momento si tratta comunque solo di una eventualità remota, anche perché l'Inter potrebbe provare l'affondo nei prossimi giorni, mettendo così alle strette i partenopei che rischierebbero di incassare zero da uno dei giocatori più talentuosi della rosa.

I nerazzurri comunque continuano a monitorare con interesse anche altre piste per completare il pacchetto offensivo, in particolare quelle che portano all'atalantino Duvan Zapata e al biancoceleste Joaquin Correa.