Mercato Inter, per il futuro si punta al doppio colpo dal Sassuolo

Il mercato dell'Inter guarda già al futuro.

Come ribadito a più riprese dall'Amministratore Delegato dell'Area Sport nerazzurra Giuseppe Marotta, lo scudetto appena conquistato deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo. Un'opinione che la dice sulle intenzioni del club di Via della Liberazione che non ha affatto intenzione di interrompere la striscia positiva di successi nata con la conquista del diciannovesimo scudetto. Per questo motivo, i vertici interisti stanno studiando i profili futuribili e al contempo pronti per sposare un progetto ambizioso come quello nerazzurro.

Il primo nome è quello di Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 di proprietà del Sassuolo che questa stagione sta dimostrando di poter essere pronto a fare il salto in un grande club. Su di lui però, vige anche l'interesse di Milan, Juventus e Fiorentina (quest'ultimo club lo visiona in virtù di una possibile partenza di Dusan Vlahovic).

Poi c'è Giacomo Raspadori, anch'egli classe 1999 e anch'egli di proprietà del Sassuolo. Quest'ultimo, interista dalla nascita, farebbe le valigie per trasferirsi a Milano più che volentieri. I rapporti tra Marotta e il DS neroverde Giovanni Carnevali sono ottimi, e per rendere tutte le parti felici si potrebbe pensare ad una formula simile a quella che ha portato Manuel Locatelli alla Juventus. Stando a quanto riferito dalla redazione di calciomercato.com, il tutto consisterebbe in un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25-30 milioni di euro, permettendo così all'Inter di non gravare sul bilancio immediatamente. In tutto ciò però, sarà fondamentale conoscere il futuro di Alexis Sanchez, attualmente sotto contratto fino a giugno 2023 con un indennizzo pari a 7 milioni di euro netti a stagione.