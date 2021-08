Mercato Inter: per il dopo Lukaku c'è l'accordo con Zapata

Mercato: "Fra l'Inter e Duvan Zapata c'è un accordo di massima". Così la redazione di Sky Sport informa su chi (molto) probabilmente sarà il sostituto di Romelu Lukaku ormai sempre più vicino al Chelsea. I Blues, addirittura, secondo a quanto rimbalato dall'Inghilterra, sperano di averlo già a disposizione per la finale di Super Coppa Europea che si disputerà mercoledi prossimo. Per quanto riguarda Zapata, a quanto si apprende, resta da trovare l'accordo con il club bergamasco. L'Inter dovrebbe mettere sul piatto circa 40 milioni di euro.

D'altronde, come aveva già riportato il giornalista Gianluca Di Marzio, Lukaku "ha scelto di andare al Chelsea. lo ha comunicato alla società e ad Inzaghi. La proprietà dell'Inter ha dato mandato alla dirigenza di massimizzare il più possibile l'operazione arrivando a 130 milioni di euro. Poi l'Inter proverà a chiudere subito per Zapata". Passaggio per una cifra che si avvicinerà il più possibile ai 120 milioni di euro.

Non va poi dimenticato quanto riportato, questa mattina (mercoledì 4 agosto, ndr), dal Corriere dello Sport: "È chiaro che vendendo Lukaku, incassando oltre 120 milioni dal suo cartellino e risparmiando 16 milioni lordi all'anno di ingaggio, lo scenario cambierebbe: i conti andrebbero a posto e con una plusvalenza di 80 milioni per il belga ci sarebbe margine anche per investire su Dumfries e su un paio di punte che rendano meno amaro l'addio di Big Rom".