Mercato Inter, per il dopo-Hakimi la dirigenza valuta solo due ipotesi

Con Achraf Hakimi ufficialmente del PSG ormai da un paio di giorni, la dirigenza di Via della Liberazione è già al lavoro per sostituire al meglio l'esterno marocchino tenendo conto anche dell'attuale situazione economica non proprio rosea.

Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, i due profili maggiormente graditi all'Inter restano Hector Bellerin dell'Arsenal e Hans Hateboer dell'Atalanta. Il primo piace poiché pare esserci la possibilità di ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto. Ergo, senza esborsi economici nell'immediato.

Per quanto riguarda l'olandese, a convincere il club nerazzurro ci sarebbe la conoscenza del giocatore del campionato italiano ma al contempo spaventa la possibile valutazione della Dea che per meno di 20 milioni di euro non lo lascerebbe partire.