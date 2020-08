Mercato Inter, per il centrocampo spunta il nome di Patrick De Paula

Spunta un nuovo nome per il centrocampo nerazzurro in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’emittente statunitense ESPN, l’Inter sarebbe si sarebbe aggiunta alla corsa per il giovane brasiliano Patrick De Paula Carreiro, centrocampista difensivo del Palmeiras fresco vincitore del campionato paulista.

Il classe ‘99 ha esordito questa stagione in prima squadra e si è rivelato come uno dei migliori giovani della stagione. Il centrocampista ha subito convinto il tecnico Vanderlei Luxemburgo e si è conquistato il posto da titolare in mediana a discapito di Felipe Melo. Le suo ottime prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato le attenzioni di diversi club europei.

Sulle tracce del ventunenne mancino, oltre all’Inter, ci sarebbero anche l’Atletico Madrid e Olympique Marsiglia. Il club brasiliano valuterebbe il giocatore almeno 10 milioni di euro, ma al momento non sarebbero ancora arrivate proposte concrete. Durante la prossima finestra di mercato si potrebbe scatenare una vera e propria asta.