Mercato Inter, per il centrocampo si pesca dal Real: Marotta fiuta il colpo

Mercato Inter, nerazzurri già al lavoro per la prossima finestra di mercato: Beppe Marotta a caccia di occasioni.

L’amministratore delegato nerazzurro ha dichiarato in mattinata nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport”, che l’Inter non avrebbe intenzione di fare cambiamenti a gennaio ma che starebbe già lavorando per il futuro (clicca qui per leggere le sue parole). Nonostante le sue parole, non è da escludere che i nerazzurri intervengano sul mercato già a gennaio per regalare a Simone Inzaghi alcuni rinforzi. La priorità del tecnico sarebbe quella di avere un altro attaccante con caratteristiche simili a quelle di Edin Dzeko. La pista più calda al momento sarebbe quella che porta ad Andrea Belotti (in scadenza a fine stagione). Attenzione anche ad un’eventuale colpo a centrocampo.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo nel mirino Dani Ceballos del Real Madrid. Lo spagnolo, in grado di ricoprire più ruoli in mezzo al campo, è rientrato in estate ai blancos dopo il prestito all’Arsenal e sarebbe un profilo molto gradito all'amministratore delegato interista. Il classe '96 non rientrerebbe nei piani di Carlo Ancelotti e per questo motivo, starebbe cercando una nuova squadra per gennaio che gli garantisca di giocare con più continuità. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2023 e la sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro. Non è da escludere che l’Inter possa fare un tentativo già nei prossimi mesi per prenderlo con la formula del prestito.