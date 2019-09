Mercato Inter, per il centrocampo si guarda in casa PSG

Arrivato una stagione fa dallo Zenit per 40 milioni di euro, Leandro Paredes al PSG non ha ancora trovato la continuità che sperava di avere. Da agosto ad oggi infatti, l'argentino è sceso in campo da titolare una sola volta.

Un fattore non di certo di rilevanza primaria ma che non può ugualmente essere ignorato dal giocatore. Paredes dal canto suo farebbe ritorno in Italia immediatamente (con la maglia della Roma sulle spalle in Serie A ha fatto più che bene).

Il club di Viale della Liberazione ci fece un pensierino già durante la sessione di mercato estiva appena conclusa, e qualora a gennaio Borja Valero dovesse fare le valigie (magari in direzione Fiorentina), l'ipotesi di prelevare l'argentino per l'Inter potrebbe diventare concreta.