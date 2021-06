Mercato Inter, per il centrocampo potrebbe esserci l'acquisto a costo zero

Come riportato da Calciomercato.it, l'Inter starebbe pensando di rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e tanti sono i nomi in ballo in questo momento.

Oggi, tante testate, hanno parlato dell'ex, oggi al Chelsea, Mateo Kovacic e del talento olandese del Manchester United, Donny van de Beek, che potrebbero far a caso dei nerazzurri.

Un'altra idea sarebbe quella che porterebbe al rossonero, Hakan Calhanoglu, che è in scadenza di contratto e avrebbe delle condizioni di trasferimento vantaggiose.