Mercato Inter, per il centrocampo ora spunta Guendouzi dell'Arsenal

Si arricchisce di un'ulteriore ipotesi la lista dei centrocampista che l'Inter potrebbe decidere di tesserare in vista della stagione 2020/2021. Di nomi ne sono stati fatti diversi, ma oggi a saltare fuori è quello di Matteo Guendouzi.

Il centrocampista, attualmente in forza all'Arsenal, nonostante sia solo un classe 1999 è già seguito da svariati top club europei. In primis si tratta di PSG, Real Madrid, Juventus, Barcellona e Manchester United.

Insomma, tutti club piuttosto ricchi e a cui il blasone non manca. Il francese ha un contratto in scadenza con i Gunners a giugno 2022, fattore rilevante che vede la propria valutazione di mercato aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro. Lo riferisce l'Equipe.