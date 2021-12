Mercato Inter, per il centrocampo c'è un chiodo fisso: il nome sul taccuino

Mercato Inter, la società nerazzurra mette gli occhi su Antonin Barak.

Il centrocampista ceco del Verona, in questa stagione, sta facendo molto bene, confermando tutti i progressi fatti nello scorso campionato con l'ex allenatore della squadra veneta, Ivan Juric, e confermandosi un punto di riferimento anche per Igor Tudor grazie a grandi giocate, gol ed assist. Su di lui, da tempo, l'Inter sembrerebbe aver messo gli occhi e stando a quanto riporta dal quotidiano L'Arena, l'interesse potrebbe davvero concretizzarsi in vista della prossima estate di mercato, quando l'Inter dovrà fare un grande restyling nella sua mediana.

Ma se la società nerazzurra vorrà portare a Milano il centrocampista ceco, dovrà vedersela con altre squadre, soprattutto di Bundesliga, con il Mainz su tutti, ma anche in Premier League, con gli interessi da parte della sorpresa West Ham e del Newcastle. Vedremo se la dirigenza nerazzurra darà seguito all'interesse, ma quello che è certo è che le prestazioni di Antonin Barak non sono passate inosservate da viale della Liberazione e una trattativa futura non è di certo inimmaginabile, anche se bisognerà attendere l'arrivo del mese di giugno per saperne di più.

Intanto la squadra nerazzurra si prepara al prossimo impegno di campionato allo stadio San Siro contro il Cagliari dell'ex allenatore, Walter Mazzarri. Una sfida che dopo la sconfitta di Madrid per 2-0 contro il Real, dovrà portare necessariamente i tre punti per continuare a proseguire con il sogno scudetto in questa stagione in cui tante squadra stanno lottando più che mai per la prima posizione.