Mercato-Inter: per Dumfries si tratta a oltranza! Cosa manca per chiudere

Mercato Inter: la trattativa per Denzel Dumfries va avanti a oltranza.

"I nerazzurri hanno fatto un passo in avanti" conferma la redazione di Sky Sport tramite il sito internet della tv satellitare. Nelle scorse ore c'è infatti stata un'offerta di "12 milioni di euro al Psv Eindhoven, club proprietario del cartellino. La richiesta del club olandese, però, è di 14 milioni: c'è una differenza di due milioni. Un gap che le società proveranno a colmare trattando a oltranza per raggiungere l'intesa finale". Attenzione, però. "L'altro nome che l'Inter sta valutando per il ruolo di esterno destro è quello di Nahitan Nandez. L'uruguaiano - spiega Sky Sport - ha preso pubblicamente una chiara posizione, chiedendo al Cagliari di lasciarlo andar via, rispettando la parola data. L'Inter, però, continua a trattare per Dumfries, cercando l'accordo".

E proprio il capitolo di Denzel Dumfries si arrichirà (molto probabilmente) già oggi, giovedì 12 agosto, perché "sono infatti previsti nuovi colloqui e la speranza - spiega il Corriere dello Sport in edicola - è quella di regalare il giocatore a Simone Inzaghi al massimo entro domenica 15 agosto, in modo da farlo allenare con i compagni lunedì o martedì". Il quotidiano sportivo poi conclude così l'approfondimento di calciomercato sull'esterno olandese: "Oggi vedremo se ci saranno passi in avanti o addirittura qualcosa in più".