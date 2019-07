Mercato Inter: per Conte è incedibile ma c'è la fila per averlo

Una delle prime decisioni di Antonio Conte appena arrivato all'Inter, è stata ovviamente quella di scegliere la base del gruppo per la prossima stagione. Poi il mercato farà il resto ma per il momento ci sono già diversi punti fermi decisi dal nuovo tecnico. Uno di questi riguarda Roberto Gagliardini, il centrocampista nerazzurro che molti davano in uscita dopo un'altra stagione ricca di sfumature di grigio.

Sorprendendo tutti invece Conte ha imposto un fermo veto alla sua cessione, blindando di fatto l'ex Atalanta nella convinzione di poter sfruttare al meglio corsa e centimetri di quello che nella sua visione tattica potrebbe rivelarsi un'ottima alternativa come incursore centrale. Tutto ciò si scontra con la realtà del mercato, nel quale Gagliardini continua a trovare ammiratori.

Secondo TuttoMercatoWeb solo nelle ultime ore nella nuova sede nerazzurra sarebbero arrivate le telefonate di interesse da parte di Lazio e Fiorentina, entrambe respinte con gentilezza ma con altrettanta fermezza. Tanto più in queste ore, nelle quali è ancora difficile prevedere quale piega prenderà la vicenda di Barella.