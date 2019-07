Mercato Inter: per Borja Valero si affaccia un'altra pretendente

Borja Valero oggi ha sbagliato il rigore decisivo nella sfida contro la Juventus nella gara valida per l'ICC. Un altro segno del destino per un giocatore che sembra ormai giunto al termine della sua avventura all'Inter. Insieme a Miranda e Joao Mario lo spagnolo è tra coloro che Antonio Conte ha messo nella lista delle prime cessioni da realizzare.

Se fino a questo momento l'approccio più concreto veniva da Firenze in vista di un possibile ritorno del "Sindaco" sotto il campanile di Giotto, oggi Sky informa di una nuova possibilità di mercato che si sta aprendo.

Il Genoa oggi ha preso contatti con l'entorurage di Borja Valero per capire la sua disponibilità a trasferirsi, eventualmente, in Liguria. La trattativa potrebbe arrivare ad una rapida conclusione visti gli ottimi rapporti tra l'Inter e la società rossoblu, per la cessione definitiva dello spagnolo che ha ancora un anno di contratto con l'Inter.