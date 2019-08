(Mercato Inter) Pedullà: nessuno si aspetti un altro regalo

Il mercato dell'Inter non vive solo sull'aspettativa dell'arrivo di Alexis Sanchez. Prima del gong finale restano da definire diverse operazioni in uscita, dalle quali tra l'altro dipende un tesoretto non disprezzabile che l'Inter si aspetta di realizzare.

La situazione più complessa è di certo quella di Joao Mario, soprattutto avendo riguardo al valore del cartellino ed all'ingaggio. Per il centrocampista portoghese sono arrivate diverse manifestazioni di interesse, in ultimo quelle del Monaco e dello Sporting Club.

Alfredo Pedullà, Su Sportitalia ha ripreso l'argomento, evidenziando che le condizioni finora proposte, soprattutto l'ipotesi monegasca, non convincono il giocatore.Dal canto suo l'Inter non può pensare ad altri "regali" dopo quelli di Perisic, approdato al Bayern in prestito oneroso e di Nainggolan, tornato al Cagliari addirittura in prestito gratuito.

L'intenzione dell'Inter era ovviamente quella di arrivare ad una cessione di Joao Mario a titolo definitivo ma le condizioni di mercato stanno convincendo la società ad accogliere anche soluzioni diverse quali quelle del prestito con obbligo o diritto di riscatto purchè sulla base di importi che permettano di evitare minusvalenze.