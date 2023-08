Mercato Inter, Pavard verso la fumata bianca. In quattro ai saluti 

di Diego De Cicco, pubblicato il: 22/08/2023

Mercato Inter, Benjamin Pavard sarà un giocatore nerazzurro, ma ci vorrà ancora qualche giorno.

Secondo quanto riporta Sky Sport ci sarebbe stato un altro contatto tra Inter e Bayern Monaco . Sembra che i bavaresi siano propensi ad accettare l’offerta nerazzurra, ma hanno chiesto al club di Zhang di attendere affinché possano chiudere per il sostituto del difensore francese. Nelle prossime 24 ore dovrebbe sciogliersi il nodo. L’accordo tra i due club si aggirerebbe attorno un pagamento di 32 milioni bonus inclusi. Il francese anche oggi si allenerà con la squadra tedesca, mentre Inzaghi spera di averlo a disposizione già in settimana.

Non solo entrate in casa Inter ma sono in dirittura d’arrivo anche uscite importante.saluta definitivamente i nerazzurri e si trasferisce al. Altra uscita riguarda. È ufficiale ( qui il comunicato) la cessione dell’attaccante alladi. Altri due esuberi sul piede di partenza sono. Entrambi dovrebbero trasferirsi in Spagna. Sul francese è fortissimo l’interesse dlel’Almeria.