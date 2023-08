Mercato Inter, Pavard nerazzurro, manca ancora un passaggio

di Redazione, pubblicato il: 23/08/2023

(Mercato Inter) Luca Cilli su Sky Sport conferma la dead line che dovrebbe portare Pavard in nerazzurro. Lo staff di mercato sta lavorando senza tregua per definire la trattativa prima possibile. La tabella di marcia del club prevede lo sbarco di Pavard a Milano tra oggi e domani per le visite mediche e le firme di rito. Il Bayern ha chiesto tempo per trovare il sostituto del francese per poi liberare il giocatore. L’Inter ovviamente ha dato il suo ok, i rapporti tra le due società sono ottimi ma in effetti alla fine non cambia niente. Se le cose stessero davvero così Pavard potrebbe essere arruolabile già per la seconda di campionato, lunedì prossimo a Cagliari.