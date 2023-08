di Redazione, pubblicato il: 19/08/2023

(Mercato Inter) La trattativa per portare Pavard a Milano era ben avviata. La conferma arriva in serata da Gianluca Di Marzio di Sky Sport secondo il quale la distanza tra richiesta e offerta era ormai ridotta a 5 milioni di euro. L’offerta dell’Inter era salita a 30 nella giornata di ieri nella quale si era registrato anche un segnale importante sponda tedesca.

Nella vittoria serale in casa del Werder Brema per 4 a 0, il terzino francese è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Il mancato impiego di uno dei punti di forza della squadra si spiegava evidentemente con le notizie di mercato e con la cautela necessaria ad evitare possibili incidenti.

Dopo la conclusione del match però arriva la doccia fredda. Secondo Sky Sport Germania il Bayern avrebbe deciso di togliere definitivamente Pavard dal mercato. La decisione sarebbe del tecnico Tuchel, deciso a dare il via libera a Stanisic che occupa lo stesso ruolo del francese. Da parte del giocatore e del suo entourage filtra che nessuna comunicazione sarebbe pervenuta al riguardo. Resta da vedere se il giocatore avrà la forza e la volontà di forzare la mano per pretendere il trasferimento.