Mercato Inter - Pastorello in sede, si tratta Romelu Lukaku e non solo

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il nuovo agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, si trova ora nella sede dell'Inter.

Marotta ed Ausilio al lavoro per abbassare le richieste del Manchester United, che continua a chiedere 85 milioni. I dirigenti nerazzurri vorrebbero abbassare la cifra a circa 65 milioni.

Pastorello è anche intermediari per la trattativa riguardante Lazaro. In corso un summit per poter chiudere la trattativa con i tedeschi, si parla di 25 milioni all'Herta ed un contratto da 2 milioni al ragazzo.